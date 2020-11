Kolumne : Ein American Pie für Armin Laschet

Düsseldorf Feiertage bestimmen derzeit den Terminkalender des NRW-Regierungschefs. Weihnachten, Silvester – und in dieser Woche auch Thanksgiving.

Für Armin Laschet (CDU) dreht sich derzeit vieles um das Thema Feiertage. Die Republik ist in heller Aufregung, ob denn nach dem Spar-Osterfest gleich auch Weihnachten coronabedingt zusammengestaucht werden muss. Der NRW-Ministerpräsident hatte da zum verbalen Rundumschlag ausgeholt und vom „härtesten Weihnachtsfest seit Kriegsende“ gesprochen. In den sozialen Medien wurde ihm das vom hyperventilierenden Schwarm um die Ohren gehauen, so dass er sich genötigt sah, im ZDF die Äußerungen ein wenig zurückzuholen. Nun deutet alles darauf hin, dass ein Kompromiss gefunden wurde, der sogar noch etwas weniger einschlägt, als der Testböller, den Laschet zuvor mal gezündet hatte. Statt einer Regelung mit nur zwei Haushalten dürften sich bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Hausständen treffen. Weihnachten light ist also gerettet.

Die Dankbarkeit über die gefundene Feiertags-Lösung ließe sich in dieser Woche ganz formvollendet in amerikanischer Tradition feiern. Die USA begehen am Donnerstag Thanksgiving. Fiona Evans, Generalkonsulin in Düsseldorf, wird nach einem virtuellen Austausch mit Landtagsmitgliedern am Nachmittag dem Ministerpräsidenten und seinen Mitarbeitern einen Pie (Kuchen) vorbeibringen.