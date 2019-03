Umweltministerium richtet Projektgruppe ein: Hunderte Hundewelpen in NRW illegal im Netz verkauft

Hunderte Hundewelpen in NRW illegal im Netz verkauft

Düsseldorf Innerhalb von zwei Jahren wurden 417 Fälle von illegalem Handel mit Hundewelpen in NRW registriert. Die Dunkelziffer liegt höher. Die Tiere waren oft in schlechtem Zustand. Das Landesumweltministerium hat nun eine Projektgruppe eingerichtet.

Der illegale Handel mit Hundewelpen boomt auch in Nordrhein-Westfalen. Zwischen 2016 und 2018 haben die Behörden in dem Bundesland 417 Fälle registriert. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort des NRW-Umweltministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD hervor.