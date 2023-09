Es geht um über zwei Millionen Euro Stadt Duisburg und Land NRW – Streit über Kosten für Flüchtlings-Zeltstadt geht weiter

Im Streit um die Kostenübernahme für eine Flüchtlingszeltstadt in Duisburg erklärt das Land NRW, erst Mitte Dezember 2022 letzte Klarheit über finanzielle Rahmenbedingungen gehabt zu haben. „Die Angaben der Stadt Duisburg zu den für das Land zu erwartenden Kosten der Zeltstadt wurden im Lauf der im April 2022 begonnen Gespräche mehrfach konkretisiert und verändert“, schreibt Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) in einer Antwort auf Fragen der SPD, die unserer Redaktion vorliegt. „Der letzte aktualisierte Mietpreis wurde der Bezirksregierung Düsseldorf am 16. Dezember 2022 übermittelt.“ Kurz danach rückte das Land von der Idee ab, die Anlagen als Landesunterkunft zu betreiben.