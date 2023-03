NRW erwartet nicht viel Düstere Prognosen vorm Berliner Bildungsgipfel

Vor dem zweitägigen Bildungsgipfel von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in Berlin, der am Dienstag beginnt, sind die Erwartungen in Nordrhein-Westfalen – vorsichtig ausgedrückt – verhalten. NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) wird schon mal nicht dabei sein. Die Bundesländer waren im Vorfeld nicht in die Planungen einbezogen worden. Daher gebe es für die Zusammenkunft „keine gemeinsame Arbeitsgrundlage“, hieß es zur Begründung aus dem NRW-Schulministerium.