Appell zur Verteidigung der Demokratie Gedenkstunde im Landtag für die Opfer der Nationalsozialisten

In einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus hat Landtagspräsident André Kuper an die Bürger appelliert, die Demokratie zu schützen. Bei der gemeinsamen Veranstaltung von Parlament und Landesregierung sagte er am Freitag in Düsseldorf: „Unser Gedenken fällt in diesem Jahr in eine Zeit, in der in vielen Städten Deutschlands, auch hier in Nordrhein-Westfalen, Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gehen.“ Sie setzten damit ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus, Extremismus und Hass. Die Menschen wollten in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit leben und das sei „die übergroße Mehrheit“.