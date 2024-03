„Düsseldorfer Erklärung“ NRW-Unternehmen fordern mehr Einsatz vom Land

Die Wirtschaft macht Druck auf die Landesregierung. Die Unternehmensverbände in NRW legten eine sogenannte Düsseldorfer Erklärung vor, in der sie die Regierung Wüst auffordern, angesichts der ernsten strukturellen Wirtschaftskrise mehr zu tun, um den Industriestandort zu stärken: „Die Zukunft der Industrie ist in Gefahr“, heißt es. Auch wenn zentrale Weichen im Bund gestellt würden, „liegen wesentliche Erfolgsfaktoren beim Land selbst“, sagte der Präsident von Unternehmer NRW, Arndt Kirchhoff, nach einem Gespräch mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne). „Energiepolitik, Planungs- und Genehmigungsverfahren, Infrastruktur, Flächenpolitik und Fachkräftesicherung – in diesen Feldern kann das Land selbst eine Menge machen“, so Kirchhoff.