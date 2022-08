SPD nimmt Laumann bei Hitzeschutz in Pflicht : „Auch die Pflegeheime brauchen hier dringend Unterstützung“

SPD nimmt Laumann bei Hitzeschutz in Pflicht

Düsseldorf Die Opposition verstärkt den Druck auf NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Sachen Hitzeschutz in Pflegeheimen. Die Unterstützung dürfe sich nicht nur auf Krankenhäuser beziehen. Die SPD plant eine Kleine Anfrage.

Die Opposition verstärkt den Druck auf Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Sachen Hitzeschutz in Pflegeheimen. Das Gesundheitsministerium hatte vor wenigen Tagen erklärt, dass die Heime dafür selbst zuständig seien und es keine zusätzlichen Gelder geben werde. Gleichzeitig soll in Krankenhäusern bei dem Thema stark investiert werden. Die SPD im Landtag hält es für falsch, dass die Pflegeheime alleine gelassen werden.