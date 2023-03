Nach gescheiterter Postenbesetzung: NRW-SPD-Parteichef Kutschaty ist zurückgetreten

NRW-Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) hat am Donnerstag seinen Rücktritt als Landesparteichef bekannt gegeben. Bereits am Mittwoch hatte Kutschaty eine herbe Partei-interne Niederlage hinnehmen müssen. Der Essener hatte dem Präsidium nach übereinstimmenden Medienberichten die Bonner Juristin Magdalena Möhlenkamp als Nachfolgerin von Nadja Lüders für den Posten der Generalsekretärin präsentiert. Doch die Parteiführung fühlte sich offenbar von dem Vorschlag überrumpelt. Als unfreundlicher Akt wurde empfunden, dass bereits am Nachmittag der „Kölner Stadt-Anzeiger“ über die Pläne berichtet hatte – also vor Information an die Präsidiumsmitglieder. Möhlenkamp fiel durch.