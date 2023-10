Sonntag in Düsseldorf Solidaritätsbekundung mit Israel vor NRW-Landtag geplant

Düsseldorf · Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel rufen mehrere Organisationen in Nordrhein-Westfalen zu einer Solidaritätskundgebung auf. In Düsseldorf sind Reden am Landtag geplant.

08.10.2023, 11:41 Uhr

Vor dem Landtag in NRW soll es Solidaritätskundgebungen geben (Archivbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

(top/dpa)