Aufarbeitung der Hochwasserkatastrophe NRW-Kommunalministerin Scharrenbach sagt nicht im Untersuchungsausschuss aus

Nordrhein-Westfalens Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) wird an diesem Dienstag nicht im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Hochwasser-Katastrophe aussagen. Die CDU-Politikerin begründete ihre Absage am Montag in einem Schreiben an den Ausschussvorsitzenden Sven Wolf (SPD) unter anderem mit der wöchentlichen Kabinettssitzung.