Mehr Eltern als Schüler Rund 150 Anrufe bei Zeugnistelefonen der Bezirksregierungen

Die Zeugnistelefone der NRW-Bezirksregierungen richten sich an Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen, also an Real-, Sekundar- und Gesamtschulen, Gymnasien sowie Berufskollegs, aber auch an Eltern. Für die Grund-, Haupt- und Förderschulen sind die Schulämter der jeweiligen Kreise oder kreisfreien Städte zuständig.