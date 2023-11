11.11. in Düsseldorf NRW-SPD verlangt Absage von Pro-Palästina-Demo

Der Oppositionsführer äußerte sich auch zu den Vorkommnissen vom vergangenen Freitag in Essen. Bei einer Protestkundgebung hatten Islamisten die Ausrufung eines Kalifats verlangt. „Wo war eigentlich Herbert Reul“, fragte Ott mit Blick auf den NRW-Innenminister. „Der schwarze ,Null Toleranz’-Sheriff, der sich bei jeder Gelegenheit inszeniert, war am Wochenende überhaupt nicht da.“ Hendrik Wüst habe richtigerweise deutlich gemacht, dass solches Verhalten auf den Straßen nicht zu dulden sei. „Aber Fakt ist, dass die Regierung natürlich das am Freitag geduldet hat. Wir erwarten jetzt am kommenden Wochenende, dass sofort eingeschritten wird, und die vollmundigen Worte des Ministerpräsidenten Konsequenzen haben.“