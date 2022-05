Nach Landtagswahl in NRW : Parteigremien beraten in Düsseldorf politische Lage

Düsseldorf Spitzenvertreter der nordrhein-westfälischen SPD und der Grünen sind am Freitag in Düsseldorf zusammengekommen, um die politische Lage nach der Landtagswahl zu bewerten.

Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur sagte nach dem zweistündigen Austausch: „Es war ein ernsthaftes Gespräch in angenehmer Atmosphäre“. SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty nannte es „gute Gespräche“ in einer „sehr freundschaftlichen Atmosphäre“.

„Wir haben uns über die aktuellen politischen Herausforderungen unterhalten, was ansteht für die Zukunft von Nordrhein-Westfalen“, sagte Kutschaty nach dem Gespräch. Am Wochenende wollen beide Parteien in internen Sitzungen der Gremien beraten, wie es weitergeht.

Zuerst hatten sich die Grünen in dieser Woche mit dem Wahlsieger, Ministerpräsident Hendrik Wüst , und dessen CDU-Delegation getroffen. Beide Seiten hatten diesen - ebenfalls zweistündigen Austausch - als angenehm und offen bewertet. Schwarz-Grün gilt als die wahrscheinlichste Option für die nächste Landesregierung. Es wäre in NRW das erste Bündnis beider Parteien.

Am Montagvormittag wollen sich Kutschaty und Wüst in einem „Acht-Augen-Gespräch“ mit engen Vertrauten im Düsseldorfer Landtag treffen. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um Staatskanzleichef Nathanael Liminski (CDU) und die Generalsekretärin der NRW-SPD, Nadja Lüders. Am Donnerstag habe er sich bereits in einem vertraulichen Gespräch mit FDP-Landeschef Joachim Stamp ausgetauscht, berichtete Kutschaty.