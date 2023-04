Angebot an den Bahn-Vorstand NRW will ICE-Instandhaltungswerk ins Rheinische Revier holen

Nachdem die Deutsche Bahn auf den Bau eines neuen ICE-Werks im Raum Nürnberg verzichtet hat, will Nordrhein-Westfalen das Projekt nun ins Rheinische Braunkohlerevier holen. In einem Schreiben vom Freitag, das der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt, bitten zwei NRW-Minister Bahn-Vorstand Richard Lutz, darüber kurzfristig ins Gespräch zu kommen.