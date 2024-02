Empfang in der Staatskanzlei NRW-Ministerpräsident Wüst trifft erstmals sein ukrainisches Patenkind

Bewegende Begegnung: Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Freitag erstmals das Kind einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie getroffen, für das er die Ehrenpatenschaft übernommen hatte. Der kleine Daniel war einen Tag nach der Ankunft seiner Mutter in NRW am 4. März 2022 in Bad Oeynhausen zur Welt gekommen, er wird übernächste Woche zwei Jahre alt.