Mit Zustimmung der SPD: NRW-Landtag verabschiedet schärferes Polizeigesetz

Düsseldorf Im Kampf gegen Terror und Alltagskriminalität bekommt die Polizei in NRW mehr Befugnisse. Der Landtag verabschiedete am Mittwoch mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP sowie der oppositionellen SPD das neue Polizeigesetz.

Vorausgegangen waren monatelange Debatten und mehrfache Änderungen , nachdem Verfassungsrechtler massive Bedenken gegen das ursprüngliche Sicherheitspaket geäußert hatten. Die SPD war in die Nachbesserungen eng eingebunden worden.

Der Terroranschlag in Straßburg unterstreiche die Bedeutung des Gesetzes, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU). Das Attentat zeige, „dass die Gefahr des Terrorismus real ist, dass Europa im Zentrum des Terrorismus liegt und dass es Zeit ist zu handeln“. Die Polizei in NRW bekomme nun schon im Vorfeld Eingriffsbefugnisse, die in anderen Bundesländern längst zum Standardrepertoire gehörten.