Coronakrise : NRW-Kabinett beschließt Hilfen in Höhe von 25 Milliarden Euro

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat am Sonntag in einer außerordentlichen Kabinettsitzung einen Rettungsschirm von bis 25 Milliarden Euro für die Wirtschaft bewilligt.

„Wir befinden uns alle in einer wahrhaft außergewöhnlichen Extremsituation und sehen uns plötzlich Aufgaben und Problemen gegenüber, die wir uns vorher kaum vorstellen konnten“, sagte Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) in Düsseldorf. Der Rettungsschirm solle den Zusammenbruch vieler Firmen vermeiden und so Arbeitsplätze retten. Der Landtag soll sich am Dienstag in einer Sondersitzung mit dem Gesetzespaket befassen.