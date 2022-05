Nach der NRW-Landtagswahl 2022 : Nordrhein-Westfälische FDP wählt in Düsseldorf neue Fraktionsspitze

Düsseldorf Rund zwei Wochen nach der Landtagswahl hat die nordrhein-westfälische FDP eine neue Fraktionsspitze gewählt. Die zwölf Fraktionsmitglieder wählten Henning Höne einstimmig zum neuen Vorsitzenden, teilte die Partei am Montag im Düsseldorfer Landtag mit.

Höne sprach sich außerdem für den FDP-Landeschef Joachim Stamp aus. „Der Landesvorstand hat sich ja auf einen Kurs verständigt, das jetzt in Ruhe aufzuarbeiten und der Landesvorstand hat sich darauf verständigt, das auch mit Joachim Stamp zu tun“, so der Liberale. „Auf diesem Weg befinden wir uns jetzt ganz am Anfang, so wenige Tage nach der Wahl, aber diesen Weg werden wir dann auch gemeinsam weitergehen.“