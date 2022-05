Nach NRW-Landtagswahl : SPD und Grüne beginnen erstes Arbeitsgespräch

Düsseldorf Spitzenvertreter der nordrhein-westfälischen SPD und der Grünen sind am Freitag in Düsseldorf zusammengekommen, um die politische Lage nach der Landtagswahl zu bewerten. Auf beiden Seiten nehmen jeweils fünf Politikerinnen und Politiker teil.

Zuerst hatten sich die Grünen in dieser Woche mit dem Wahlsieger, Ministerpräsident Hendrik Wüst , und dessen CDU-Delegation getroffen. Beide Seiten bewerteten diesen Austausch als angenehm und offen. Schwarz-Grün gilt als die wahrscheinlichste Option für die nächste Landesregierung. Es wäre in NRW das erste Bündnis beider Parteien.

Auf die Frage, ob sie in beide Gespräche gleich ergebnisoffen gehe, antwortete Neubaur am Freitag, sie habe Kutschatys Einladung „mit aller Ernsthaftigkeit angenommen“. Der SPD-Chef sagte, es gehe um einen ersten Austausch. „Dann sehen wir, wie es weitergeht.“

Anfang der Woche werde er in einem Acht-Augen-Gespräch auch mit Wüst reden, kündigte Kutschaty an. Am Donnerstag habe er sich bereits in einem persönlichen Gespräch mit FDP-Landeschef Joachim Stamp ausgetauscht.