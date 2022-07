Zahl weiterhin hoch : Mehr als 64.000 Ausreisepflichtige mit Duldung in NRW

Düsseldorf Die Zahl der eigentlich ausreisepflichtigen, aber geduldeten Flüchtlinge ist seit Jahren sehr hoch. Dennoch verzeichnet NRW bei Abschiebungen und freiwilligen Rückführungen überproportionale Fallzahlen.

Der im vergangenen Monat abgelöste Flüchtlings- und Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) hatte das Ziel vorgegeben, die Zahl der Geduldeten in der neuen Legislaturperiode zu halbieren. Seine Amtsnachfolgerin Josefine Paul (Grüne) hat dagegen angekündigt, alle humanitären und aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten zum Bleiberecht so auszuschöpfen, dass gut integrierte geduldete Geflüchtete eine dauerhafte Bleibeperspektive erhalten.

In diesem Jahr erfolgten aus NRW nach Angaben des Fluchtministeriums bis Ende Mai insgesamt 1377 von bundesweit 5352 Abschiebungen. Gut jede vierte - und damit ein überproportionaler Anteil - entfiel also auf Nordrhein-Westfalen. Im kompletten Jahr 2021 waren 2903 von bundesweit fast 12.000 Abschiebungen registriert worden.

Zudem gab es in NRW in diesem Jahr nach vorläufigen Daten bis Ende Mai 887 freiwillige Ausreisen. Das ist, gemessen an den bundesweiten Zahlen, ein Anteil von gut 28 Prozent. Im kompletten Jahr 2021 waren den Angaben zufolge in NRW 1780 von bundesweit 6790 freiwilligen Ausreisen erfasst worden.