Lesen, Schreiben, Rechnen : Mathe und Deutsch an NRW-Grundschulen werden gestärkt

Düsseldorf Mit einer Fachoffensive und bis zu 106 eingesetzten Koordinatoren sollen die rund 2800 Grundschulen in NRW unterstützt werden. Unter anderem soll der Englischunterricht künftig erst in der dritten Klasse starten.

Der Unterricht in Lesen, Schreiben und Rechnen soll an den rund 2800 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen von diesem Schuljahr an gestärkt werden. Mit der sogenannten Fachoffensiven in Mathe und Deutsch bekommen Lehrkräfte umfangreiches Material zur Hand und werden von Fachberatern unterstützt. Bei der Umsetzung sollen 106 Fachkoordinatoren den Schulen helfen. Die ersten 53 Stellen würden noch in diesem Schuljahr eingesetzt, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf. Insgesamt stellt das Ministerium für die Fachoffensiven 27,5 Millionen Euro bis 2025 bereit.