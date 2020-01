Debatte in NRW : Jetzt erreicht die „Umweltsau“-Debatte auch den Landtag

Düsseldorf Die Empörung in Teilen der Bevölkerung über das umstrittene WDR-Satirelied war groß. Jetzt muss sich auch der NRW-Landtag des Themas annehmen, denn die AfD hat beantragt, dass die Causa „Umweltsau“ diskutiert wird.

Das „Umweltsau“-Lied wird den Landtag in Düsseldorf am kommenden Donnerstag beschäftigen. Auf Antrag der AfD-Opposition setzt der Kultur- und Medienausschuss das Thema unter dem Titel „WDR-Kinderchor-Skandal“ auf seine Tagesordnung.

Die AfD verlangt von der Landesregierung einen Bericht zu ihrer Frage, was Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) „gegen die Spaltung der Gesellschaft“ unternehme. Wie die Staatskanzlei am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mitteilte, wird der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, für die Landesregierung an der Sitzung teilnehmen.