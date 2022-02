Untersuchungsausschuss im Landtag : Gutachter sieht Versagen bei Warnung vor Hochwasser-Katastrophe

Düsseldorf Im Auftrag des Untersuchungsausschusses des Landtags hat ein Gutachter geprüft, ob es möglich gewesen wäre, die betroffenen Gebiete besser vor der Flutkatastrophe im Juli zu schützen. Er hat eine ganze Reihe von Kritikpunkten.

Ein wissenschaftlicher Gutachter hat den Behörden nach der Flutkatastrophe im vergangenen Juli Mängel und Versäumnisse attestiert. Vor allem habe es an einer konkreten, unmissverständlichen Warnung der Bevölkerung gefehlt, attestierte der vom Untersuchungsausschuss des Landtags beauftragte Sachverständige, Professor Robert Jüpner von der Technischen Universität Kaiserslautern . Der Wasserbau-Experte hat ein fast 100 Seiten starkes Gutachten erstellt, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Laut Gesetzeslage hätten die staatlichen Stellen sich auf extreme Hochwasserereignisse vorbereiten müssen. Dies sei an verschiedenen Stellen nicht geschehen, bemängelt der Gutachter. So habe das Land NRW aus den Hochwasserkatastrophen in anderen Regionen Deutschlands nur teilweise Konsequenzen gezogen.