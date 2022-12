Große Parteien in NRW CDU und SPD verlieren Mitglieder – auch Zuwachs bei Grünen gebremst

Bei der FDP, die bei der Landtagswahl im Mai herbe Verluste hinnehmen musste und aus der Regierung geflogen war, stagniert die Mitgliederzahl. Derzeit haben die Liberalen in NRW nach Parteiangaben knapp unter 20 000 Mitglieder. Das entspricht in etwa dem Stand Ende 2021. Allerdings hatten die Freien Demokraten Ende Juni auch schon einmal 20 200 Mitglieder in NRW. Ein- und Austritte hielten sich nach Angaben eines Sprechers in etwa die Waage.