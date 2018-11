Schulze Föcking im Untersuchungsausschuss: Ein „Albtraum für die Familie“

Düsseldorf Eine Hacker-Attacke, die gar keine war. Und eine Ministerin, die sich öffentlich dafür bedauern lässt, als sie längst ahnte, dass sie gar kein Opfer war. Jetzt untersucht ein Parlamentarischer Untersuchungsauschuss die „Affäre Schulze Föcking“.

Tagelang hatte sie zuvor Hassmails und Morddrohungen erhalten. Am 15. März 2018 - die damalige Ministerin war auf dem Weg ins Kinderzimmer - hörte sie aus dem Wohnzimmer plötzlich ihre eigene Stimme. Auf dem Fernseher war die Aufzeichnung einer Landtags-Fragestunde zu sehen, in der es um die umstrittene Schweinehaltung in ihrem Familienbetrieb ging. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet.

Am 29. März erklärten die Ermittler der damaligen Ministerin, dass die Bilder wahrscheinlich versehentlich von ihrer im Haus wohnenden Mutter auf den Fernseher gespielt wurden. Am 18. April kündigte die Staatsanwaltschaft ihr die voraussichtliche Einstellung des Verfahrens an, was am 22. Juni auch geschah. Trotzdem nahm Schulze Föcking noch am 26. April Solidaritätserklärungen entgegen. SPD und Grüne hinterfragten gestern, warum Schulze Föcking erst am 7. Mai öffentlich gemacht habe, dass es gar keinen Hacker-Angriff gab. Sie räumte ein, dass sie die Fraktionsspitzen des Landtages früher hätte informieren sollen. Die Öffentlichkeit habe sie nicht informieren wollen, bevor die Ermittlungen abgeschlossen gewesen seien.