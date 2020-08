Sitzung des NRW-Kabinetts : Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Düsseldorf

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveblog! Hier begleiten wir den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Nordrhein-Westfalen. Zunächst wird sie in Düsseldorf an einer Sitzung des Landeskabinetts teilnehmen, später ist ein Besuch von Zeche Zollverein in Essen gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet geplant.