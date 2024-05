Aktion vor dem Landtag Bündnis übergibt Petition für bessere Kita-Finanzierung

Im Kampf um eine bessere Finanzierung von Kindergärten hat ein Bündnis freier Kita-Träger in NRW eine Petition mit über 35 000 Unterschriften an die NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) übergeben. Vor dem Düsseldorfer Landtag machte das Kita-Bündnis am Mittwoch unter dem Motto „Rettet die Kitas in NRW“ mit Kindern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern auf die Probleme und Herausforderungen in Kitas aufmerksam.