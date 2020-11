Vorstoß aus NRW : Drohnen gefährden Sicherheit von Gefängnissen

Düsseldorf Drohnen über Justizvollzugsanstalten, Flughäfen oder Unternehmen können ein gravierendes Sicherheitsrisiko darstellen. NRW-Justizminister Peter Biesenbach will daran etwas ändern.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) will Hersteller von Drohnen zu technischen Vorkehrungen verpflichten, um den Luftraum über sensiblen Einrichtungen wie Gefängnissen zu sichern. Zusammen mit seinem Amtskollegen aus Baden-Württemberg wird Biesenbach einen entsprechenden Vorschlag in die Justizministerkonferenz der Länder einbringen. „Die Hersteller von Drohnen haben es in der Hand, den Luftraum in Deutschland sicherer zu machen. Sie müssen ihre Drohnen so programmieren, dass sie in Verbotszonen nicht einfliegen können“, sagte Biesenbach laut einer Beschlussvorlage, die unserer Redaktion vorliegt.