Statistik ist lückenhaft Illegale Drogen – Cannabis wird am häufigsten zum Problem für junge Menschen

Das Gesundheitsministerium weist selbst darauf hin, dass die Daten kein besonders umfassendes Bild bieten. Die Dunkelziffer Betroffener, die nicht zum Arzt gehen und keine Diagnose und Behandlung erhalten, dürfte hoch sein. Privatversicherte tauchen in der Statistik gar nicht auf. Zugleich gibt es Unschärfen der Datenerhebung: Wenn es nach ein- und derselbenen Diagnose mehrer Folge-Behandlungen gibt, wird dies als ein Fall zusammengefasst. Bei Mehrfachdiagnosen geschieht dies aber nicht. So kann eine einzelne Person also doch mehr als einen Fall in die Zählung bringen.