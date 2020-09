Extinction Rebellion : Klimaaktivisten besetzen stundenlang mehrspurige Kreuzung in Dortmund

Klimaaktivisten besetzen stundenlang mehrspurige Kreuzung in Dortmund

Das Symbol der Umweltbewegung „Extinction Rebellion“ bei einem Protest in London. Foto: AP/Matt Dunham

Dortmund Auch in Dortmund macht die internationale Umweltgruppe „Extinction Rebellion“ mit fantasievollen Protesten auf ihre Forderungen aufmerksam - und legte dabei am Mittwoch den Verkehr lahm.

Mehrere Klimaaktivisten haben am Mittwoch stundenlang eine mehrspurige Innenstadtkreuzung in Dortmund besetzt. Sie trugen Polizeiangaben zufolge das Logo der Gruppe „Extinction Rebellion“, angemeldet gewesen sei die Demo nicht. Die Gruppe forderte eine zügigere Wende zur Klimaneutralität in der Ruhrgebietsstadt. Dortmund hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden.