Häusliche Gewalt : Doppelt so viele misshandelte Männer suchen Hilfe

Düsseldorf Das Hilfetelefon für Gewalt an Männern wird immer stärker nachgefragt. Die zuständige Ministerin Ina Scharrenbach spricht von einem Erfolgsmodell – und sucht finanzielle Mitstreiter in anderen Bundesländern.

Von den Hilfesuchenden waren 94 Prozent der Betroffenen heterosexuell, vier Prozent homosexuell und zwei Prozent bisexuell. Das Beratungsanliegen bezog sich bei 42 Prozent auf körperliche Gewalt und bei 13 Prozent auf sexualisierte Gewalt. Psychische Gewalt war - teilweise zusätzlich - für 67 Prozent der Betroffenen Anliegen der Beratung. Als Täter wurde am häufigsten mit 44 Prozent die aktuelle Partnerin genannt, in 16 Prozent der Fälle war es eine Ex-Partnerin. Die genannten Täter bei Partnerschaftsgewalt waren zu 95 Prozent weiblich. Als Tatort wurde in 84 Prozent der Fälle der häusliche Kontext genannt, 6 Prozent fanden auf der Arbeitsstelle, 13 Prozent im öffentlichen Raum.

Das Hilfetelefon sei ein voller Erfolg, so die Ministerin. Sie wertete die gestiegene Nachfrage mit einer Enttabuisierung, dass es auch Gewalt an Männern gebe. Scharrenbach kündigte zudem an, dass noch in diesem Jahr weitere Gewaltschutzwohnungen für Männer hinzukommen sollen. Insgesamt sollen 20 Plätze zur Verfügung stehen. Scharrenbach erklärte zudem, dass die psychosoziale Beratung zu schlecht ausgebaut sei. Auch dieses Thema müsse nach der Wahl adressiert werden, so die Ministerin. Zudem will Scharrenbach weitere Bundesländer animieren, sich an dem Projekt auch finanziell zu beteiligen. Entsprechende Gespräche gebe es bereits, bislang jedoch ohne präsentable Ergebnisse.