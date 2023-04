Doppelspitzen in der SPD riskant „Sehe nicht, wie die NRW-SPD Hoheit über die Abendbrottische gewinnen kann“

Die NRW-SPD will auf einem Landesparteitag am 26. August eine neue Führung wählen und sich zuvor am 6. Mai mit ihren Funktionsträgern aus Kommunen, Landtag und Bundestag beraten. Bislang hat niemand seinen Hut für eine der Führungspositionen in den Ring geworfen, gehandelt werden aber viele Namen, darunter auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze aus Münster und die Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering aus dem Wahlkreis Herne-Bochum.