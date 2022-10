Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung : Wissenschaftler sehen C02-Ersparnis „von nahezu Null“ durch den vorgezogenen Braunkohle-Ausstieg in NRW

Wissenschaftler sehen C02-Ersparnis „von nahezu Null“ durch den vorgezogenen Braunkohle-Ausstieg in NRW

Düsseldorf Nach Rechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bringt der vorgezogene Ausstieg aus der Braunkohle bis 2030 womöglich gar keinen Vorteil gegenüber dem ursprünglichen Ausstiegsplan bis 2038. Ein realistisches Szenario zeige eine C02-Ersparnis „von nahezu Null“.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) widerspricht der Landesregierung bei der Darstellung, wie viel C0 2 durch den vorgezogenen Kohleausstieg eingespart werden wird. Nach Berechnungen des DIW würden durch den vorgezogenen Ausstieg im äußersten Fall 64 Millionen Tonnen Kohle eingespart. In einem „realistischeren“ Szenario gebe es tatsächlich gar keine Ersparnis gegenüber dem ursprünglichen Abschaltplan zum Ausstieg im Jahr 2038.

Land und Bund sprechen von 280 Millionen Tonnen Kohle, die durch den vorgezogenen Ausstieg nun nicht mehr abgebaggert und verfeuert würden. „Das erschließt sich uns nicht“, sagte Catharina Rieve vom DIW. „Auf diese 280 Millionen Tonnen kommt man nur, wenn die gesamte Kohlemenge zugrunde gelegt wird, die in dem ehemaligen Tagebaufeld inklusive der fünf Dörfer liegt. Wenn man also davon ausgeht, dass es überhaupt möglich gewesen wäre, das gesamte Tagebaufeld komplett aufzuschließen und die Kohle bis 2038 zu verbrennen.“

Nach ihren Berechnungen wäre das aber zumindest nach dem ursprünglichen Ausstiegsplan laut Kohleverstromungsbeendigungsgesetz bis 2038 gar nicht erfolgt. Man habe zwei Szenarien untersucht, so Rieve. In einem Szenario sei man davon ausgegangen, dass bis zu einem Ausstieg 2038 alle Kraftwerksblöcke planmäßig im Laufe der Jahre abgeschaltet würden, bis dahin aber unter Volllast gefahren würden. Sie würden damit maximal viel Kohle verbrauchen. Unter diesen Umständen würde durch die jetzige Planung für den vorgezogenen Ausstieg maximal 64 Millionen Tonnen Kohle eingespart, erklärt Rieve. Dabei sei man davon ausgegangen, dass auch bis zum Ausstieg 2030 die Leistungsfähigkeit aller Kraftwerke komplett ausgereizt würde.

SPD will Klarheit über neue Arbeitsplätze im rheinischen Revier

Vorgezogener Kohleausstieg : SPD will Klarheit über neue Arbeitsplätze im rheinischen Revier

„Wenn man aber realistischere Perspektiven zugrunde legt, dann haben wir eine Ersparnis von nahezu Null“, erläutert Rieve weiter. Das sei etwa der Fall, wenn man davon ausgehe, dass sich in den späten 30er Jahren kein Braunkohlestrom mehr verkaufen ließe und der Kohleausstieg ohnehin auf spätestens 2035 vorgezogen worden wäre. Damit hätten die Werke ihre Laufzeiten nicht bis maximal 2038 voll ausgeschöpft.