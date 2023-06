Naturschutz und Landwirtschaft Diskussion um Spritzmittelverbot in Naturschutzgebieten

Ein neuer Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen zum Artenschutz in Naturschutzgebieten zeigt Wirkung: Auf deutlich weniger Feldern in solchen Bereichen dürfen jetzt noch Spritzmittel eingesetzt werden. Im Jahr 2022 konnten landwirtschaftliche Betriebe über den damaligen Härtefall-Erlass noch pauschale Ausnahmen vom geltenden Pestizidverbot erwarten, wenn mindestens 30 Prozent ihrer Flächen in einem Naturschutzgebiet liegen. Damit ist Schluss; heute wird strenger und individuell entschieden.