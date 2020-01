Museum Kunstpalast in Düsseldorf : Diskussion um Klimawandel und „Umweltsau“-Lied dominiert Neujahrsempfang der NRW-CDU

Düsseldorf Der Neujahrs-Empfang der NRW-CDU im Düsseldorfer Kunstpalast wurde überlagert von der Debatte um den Klimaschutz. Als Redner fungierte ein SPD-Mann.

Die Gesellschaft müsse in den aktuellen 20-er Jahren eine extreme Herausforderung stemmen. Nach dem beschlossenen Ausstieg, sowohl aus der Atom- wie aus der Kohleenergie, sei die Energieversorgung in Deutschland nicht mehr wie früher dreifach überbesichert. „Wir haben allen Speck abgelegt. Wir sind jetzt an der Kante“, so Vassiliadis. Es bleibe nicht mehr viel Zeit für den Ausbau der Stromnetze und den Aufbau neuer Formen der Energieerzeugung.

Ministerpräsident Laschet mahnte in seiner Rede mehr Sachlichkeit an. In der „Kampfrhetorik, der wir überall in diesen Wochen begegnen“, sieht Laschet ein fatales Merkmal unserer Zeit. Die Debatten um den Euro, die Flüchtlinge und den Klimawandel würden mit wachsender Aggressivität geführt. „Wir müssen hart in der Sache streiten, aber wegkommen von dieser Wut“, forderte Laschet und mahnte einen „menschlichen Umgang mit Unterschiedlichkeit“ an.

Am Beispiel des Eklats um einen Kinderchor des WDR, der kürzlich in einer verunglückten Lied-Satire eine Seniorin als „Umweltsau“ diffamiert hatte, warnte Laschet vor der Vermischung der Klimadebatte mit einem Generationenkonflikt. „Ich kenne Ältere wie Klaus Töpfer, die seit 40 Jahren für die Umwelt kämpfen“, so der Ministerpräsident, „und ich kenne Jüngere, die das nicht die Bohne interessiert.“ Laschets Appell: „Macht aus dem Klimawandel keinen Generationenkonflikt. Das reißt unser Land auseinander.“