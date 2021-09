Ziele bis 2025 : NRW will Tempo machen bei Digitalisierung der Schulen

Düsseldorf Die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat am Donnerstag die Digitalstrategie vorgestellt, mit der die Schulen im Land bis 2025 „in der digitalen Welt“ besser aufgestellt werden sollen.

Bei der Digitalisierung an den Schulen will das Land NRW Tempo machen und bis 2025 bei Unterrichtsgestaltung, Lehrerfortbildung und Ausstattung vorankommen. Digitale Kompetenzen ergänzten die grundlegenden Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag bei Vorstellung der „Digitalstrategie Schule NRW“ bis 2025. Es handle sich um ein Gesamtkonzept mit Zielen und Maßnahmen für das „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ und umfasse im Kern drei Handlungsfelder.