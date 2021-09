Zwei Jahre nach Start : Digitalpakt-Geld kommt weiterhin nur langsam an NRW-Schulen an

Digitalpakt-Geld kommt weiterhin nur langsam an NRW-Schulen an

Berlin/Düsseldorf Vor zwei Jahren ist der milliardenschwere „Digitalpakt Schule“ gestartet, um die digitale Modernisierung voranzutreiben. Doch bei der Umsetzung gibt es offenbar große Probleme – das liege auch an Einschränkungen durch die Pandemie, so das Bundesbildungsministerium.

Zwei Jahre nach dem Start des milliardenschweren „Digitalpakts Schule“ kommen die Fördergelder weiterhin nur langsam bei den Schulen in Nordrhein-Westfalen an. Aus dem Basis-Digitalpakt sind für NRW bis zum Stichtag 30. Juni gut 387 Millionen Euro beantragt und bewilligt worden. Abgerufen wurden davon aber nur knapp 33 Millionen Euro, wie aus einem halbjährlichen Bericht des Bundesbildungsministeriums hervorgeht. Über die Zahlen hatte zuerst das „Handelsblatt“ berichtet.

In NRW wurden dem Bericht zufolge etwa die Modernisierung und Schaffung von Lehrerarbeitsplätzen sowie der Austausch von Computern in Computerräumen und Selbstlernzentren beantragt. Im naturwissenschaftlich-technischen Bereich wurden Mittel für Messwerte-Erfassungssysteme, Roboter und auch 3D-Drucker beantragt. Die Maximilian Kolbe-Förderschule in Nordkirchen (Kreis Coesfeld) kann mit den Digitalpakt-Mitteln sogar einen Motion-Composer bekommen, der jede noch so kleine Bewegung in Klänge verwandelt. Damit können Menschen mit schwersten Behinderungen aus ihrer Isolation geholt werden.