Folgekosten nach dem Fortschritt Kliniken fordern Digitalisierungszuschlag auf Krankenhausrechnungen

Die Kliniken mahnen nun an, dass es mit einmaligen Zuwendungen nicht getan sein wird. „Der Krankenhauszukunftsfonds ist eine wichtige Anschubfinanzierung, muss aber in die Investitionsregelfinanzierung überführt werden“, sagte Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, unserer Redaktion. „Deutlich wird das vor allem im Bereich Digitalisierung: Lizenzen, die Wartung der Systeme und benötigte IT-Fachkräfte verursachen erhöhte Betriebskosten.“ Über die Krankenhausfinanzierung durch die Krankenkassen würden diese bislang nicht abgedeckt. „Erforderlich ist deshalb ein dauerhafter Digitalisierungszuschlag in Höhe von zwei Prozent auf alle Krankenhausrechnungen“, so Blum. Außerdem sieht er den Bund in der Verantwortung, mehr Geld für weitere, steigende laufende Kosten bereitzustellen. „Ohne Inflationsausgleich und Finanzierung der Tarifsteigerungen stehen viele Krankenhäuser vor dem Aus“, sagte er. „Bisher flüchtet sich die Bundesregierung aus ihrer gesetzlichen Verpflichtung.“