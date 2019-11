Digitale Plattform „Logineo“ geht an den Start : Endlich Dienst-Mails für NRW-Lehrer

Digitale Plattform „Logineo“ geht an den Start

Schüler arbeiten an Computern. Foto: Friso Gentsch/dpa. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nach langem Warten geht die digitale Plattform „Logineo“ in Schulen an den Start.

Lehrer in NRW bekommen erstmals flächendeckend eine dienstliche Mail-Adresse. Die dazu erforderliche digitale Plattform „Logineo“ ist nach Angaben des Schulministeriums ab sofort verfügbar. „Das lange Warten hat ein Ende“, sagte Schul-Staatssekretär Mathias Richter. Die Testphase an 20 Schulen sei erfolgreich abgeschlossen. Die Kosten bezifferte Richter auf 5,8 Millionen Euro. In wenigen Monaten sollen auch Schüler angebunden werden.