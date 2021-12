Für NRW-SPD : Dietmar Bär und Sophie Passmann sollen Bundespräsidenten wählen

Düsseldorf Grüne und FDP im Düsseldorfer Landtag haben ihre Kandidaten für die Bundesversammlung schon benannt, jetzt folgt die SPD-Fraktion. Überraschungen sind auch darunter.

Die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag will unter anderem den Schauspieler Dietmar Bär und die Autorin Sophie Passmann in die Bundesversammlung schicken, die im kommenden Februar den neuen Bundespräsidenten wählen soll. Auch die Schauspielerin und Künstlerin RenanDemirkan, die Notärztin Carola Holzner (“Doc Caro“), der Comedian Hennes Bender-Bergerhoff, die Journalistin Shary Reeves und der Schauspieler Leonard Lansink sollen dabei sein. Neben früheren SPD-Granden wie Martin Schulz, Hannelore Kraft oder Norbert Walter-Borjans sowie zahlreichen SPD-Landtagsabgeordneten nominiert die SPD-Fraktion aber auch der breiten Öffentlichkeit Unbekannte wie die Krankenpflegerin Angela Steinhauer und den Fluthelfer Patrick Schöneborn. Mit von der Partie sind auch die Chefin der Landesschülervertretung Johanna Börgermann, der DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann, der Kinderschutzbundpräsident Heinz Hilgers, der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, und der Vorsitzende des Landesintegrationsrats, TayfunKeltek.