Diesel-Skandal: NRW prüft Klage gegen Autobauer

Düsseldorf Das Land hat noch viele Diesel-Fahrzeuge mit der unzureichenden Euro-Norm vier und fünf im Betrieb. Jetzt erwägt die Regierung eine Schadenersatzklage gegen die Autokonzerne.

Am Wochenende wurde bekannt, dass das Bundesland Baden-Württemberg noch in diesem Jahr eine Klage gegen den VW-Konzern auf Schadenersatz einreichen will. Nach einem Bericht der „Südwest Presse“ sieht sich die baden-württembergische Landesregierung wegen der manipulierten Diesel als Opfer einer „vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung“. Experten halten die Erfolgsaussichten der Klage der dortigen Landesregierung für groß. In Baden-Württemberg wird sich die Klage auf alle vom Land gekauften und geleasten Dieselfahrzeuge von VW, Audi, Skoda und Seat mit dem Motortyp EA 189 beziehen.