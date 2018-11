Fahrverbote in Essen und Gelsenkirchen: NRW-Regierung von Härte des Diesel-Urteils überrascht

Ein Bus fährt an einer Messstation für Feinstaub auf der Kurt-Schumacher Straße in Gelsenkirchen vorbei (Archivfoto). Foto: dpa/Ina Fassbender

Gelsenkirchen/Essen Gegen das erste Diesel-Fahrverbot auf einer vielbefahrenen Autobahn will die nordrhein-westfälische Landesregierung in Berufung gehen.

Das kündigte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf an. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte zuvor eine Fahrverbotszone für Essen angekündigt, in die es ausdrücklich auch die Verkehrsschlagader A40 auf dem Stadtgebiet einbezogen hat