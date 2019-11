Mit einem neuen Landesgesetz soll in NRW die Haltung von gefährlichen Tieren wie Skorpionen und Panzerechsen in Privathaushalten verboten werden. Zudem soll es eine Anzeigepflicht für Vogelspinnen und Riesenschlangen geben.



Schnappschildkröte: Wenn die Tiere mit dem starken Kiefer und spitzem Dorn am Maul ihren Besitzern zu viel werden, landen sie oft in Tierheimen oder werden einfach an seen ausgesetzt.