Neue Regeln für Gastronomie und Handel : Diese Städte und Gemeinden öffnen jetzt

Düsseldorf Ab Samstag gibt es in sieben Kommunen erste Erleichterungen für Gastronomen und Händler. Fünf weitere folgen dann am Sonntag. Die Stadt Münster steuert sogar auf eine Öffnung der Innengastronomie zu. Ein Überblick.

Ab diesem Samstag können die Menschen in sieben Kreisen und kreisfreien Städten des Landes Speisen und Getränke wieder im freien genießen. Möglich macht dies die neue Coronaschutzverordnung, die am Samstag in Kraft tritt. Demnach darf in Kommunen, in denen die Inzidenz fünf Werktage – hierzu zählt auch der Samstag – hintereinander unter 100 lag, zwei Wochentage später wieder die Außengastronomie starten. Maßgeblich sind die tagesaktuell gemeldeten Zahlen des Robert-Koch-Instituts . Nachgemeldete Fallzahlen werden nach Angaben des NRW-Gesuindheitsministeriums nicht berücksichtigt.

Für die Stadt Münster, die am Donnerstag erstmals unter die Marke von 50 fiel, könnte es bei gleichbleibender Tendenz am Freitag sogar deutlich weitgehendere Öffnungsschritte geben. Kommunen, die fünf Werktage in Folge unter dieser Marke liegen, können auch die Gastronomen ihre Gäste in Innenräumen bewirten. Konzerte und Aufführungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen sind mit entsprechenden Konzepten gestattet. Hotels dürften ohne Kapazitätsbegrenzung öffnen, die Bürger dürften wieder ohne Test und Termin in die Geschäfte strömen. Auch die Kreise Coesfeld und Soest sind nahe an der Wocheninziden von 50.