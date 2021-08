Neue Corona-Regeln : NRW lockert nach der 3G-Regel

Karl-Josef Laumann (CDU), nordrhein-westfälischer Gesundheitsminister. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Geimpfte, Genesene und Getestete erhalten weitreichende Freiheiten zurück. Die Maske bleibt. Strengere Regeln gelten für Clubs und Hochzeiten.

Nordrhein-Westfalen lockert an diesem Freitag trotz steigender Inzidenz die Corona-Regeln. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) argumentierte mit dem Impffortschritt und „mit einer sehr entspannten Situation in den Krankenhäusern“.

Ab Freitag kommt landesweit die sogenannte 3G-Regelung zur Anwendung, auf die sich die Länderchefs mit der Bundeskanzlerin geeinigt hatten. Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen dann wieder grundsätzlich alle Einrichtungen und Angebote wahrnehmen. Erhalten bleibt allerdings die Maskenpflicht im Nachverkehr, in Innenräumen, bei Open-Air-Großveranstaltungen mit mehr als 2500 Besuchern und überall dort, wo sich Bürger in einer Schlange anstellen oder warten müssen.

Info In Kleve ist die Inzidenz am niedrigsten Insgesamt Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 58,8 – deutlich höher als der Bundesschnitt von 37,4. Regionen Die höchsten Inzidenzen hatten Wuppertal (98,9), der Kreis Heinsberg (93,5) und Mönchengladbach (92,3), die niedrigsten die Kreise Kleve (22,1), Höxter (24,2) und Coesfeld (25,8).

Weitergehende Einschränkungen gibt es dort, wo sich Personen besonders nahe kommen. So müssen die Gäste in Clubs, Diskotheken, aber auch bei öffentlichen oder privaten Tanzveranstaltungen – wie etwa Hochzeiten – künftig einen PCR-Test vorweisen, die günstigeren Schnelltests reichen dann nicht mehr. Die Tests dürfen in jedem Fall nicht älter als 48 Stunden sein. Für Schüler reicht als Testnachweis der Schülerausweis, da sie ohnehin zweimal pro Woche in den Schulen getestet werden. Kinder bis zum Schuleintritt benötigen gar keinen Test.

Liegt die landesweite Inzidenz so wie im Augenblick über einem Wert von 35 (am Dienstag betrug sie fast 59), dann gilt die 3G-Regelung auch in allen Kreisen und Städten. Liegt sie unter 35, dann ist für die jeweilige Kommune die Inzidenz vor Ort ausschlaggebend. Liegt dieser Wert ebenfalls unter 35, werden die Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte und Ungetestete aufgehoben. Eine Ausnahme gibt es für Kliniken, Alten- und Pflegeheime, Flüchtlings- und Massenunterkünfte. Dort gilt unabhängig von den Inzidenzen die 3G-Regel.

Laumann sprach von einem schönen Tag und einer Zeitenwende. Zugleich warnte er: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei.“ Er appellierte an Ungeimpfte, dies dringend nachzuholen. Von 891 Menschen, die mit ihrer Covid-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, hätten 87 Prozent keine Impfung gehabt. Der Präsident des Intensivmediziner-Verbands Divi, Gernot Marx, wies darauf hin, dass seit zwei Wochen wieder deutlich mehr Betten in den Intensivstationen für Covid-Patienten benötigt würden. Schon jetzt habe man doppelt so viele Patienten wie vor einem Jahr.