Die Steuereinnahmen in NRW steigen kräftig

Steuereinnahmen in NRW steigen kräftig

Düsseldorf Dank der guten Konjunktur sind die Steuereinnahmen in Nordrhein-Westfalen im ersten Halbjahr kräftig gestiegen. Das Land profitiert besonders von den steigenden Immobilienpreisen.

In Nordrhein-Westfalen müssen beim Kauf eines Hauses, einer Wohnung oder eines Grundstücks 6,5 Prozent des Kaufpreises als Steuer gezahlt werden. Damit gehört NRW zu den Ländern mit dem höchsten Steuersatz. Die Landesregierung will über den Bundesrat einen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer erreichen, um so vor allem Familien mit Kindern den Kauf einer Immobilie zu erleichtern.