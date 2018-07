Die staatliche Planung von Infrastruktur ist mangelhaft, wie die maroden Brücken zeigen

Probebohrungen an der maroden A40-Rheinbrücke in Duisburg, die derzeit erneuert wird und für einige Tage gesperrt ist. Foto: Stephan Eickershoff

Düsseldorf Der Rückstau bei den Sanierungen von Brücken und Straßen löst sich nur langsam auf. Schuld daran ist die heiß laufende Baukonjunktur. Doch der Staat könnte besser planen und die Erneuerung des Verkehrsnetzes früher vornehmen.

Marode Brücken und Straßen sind schon seit Jahren ein Dauerbrenner, wenn es um Beispiele von offensichtlichem Staatsversagen geht. Aus opportunistischen Gründen haben Politiker aller Richtungen über lange Zeit den Erhalt unseres Straßen- und Brückennetzes vernachlässigt. Eine vorsorgende Politik ließ sich hier nicht in Wählerstimmen umwandeln. Deshalb unterblieb sie – mit fatalen Folgen für den Zustand von wichtigen Verkehrsverbindungen.

Inzwischen hat sich zwar einiges getan. Es wird gebaut und saniert, und der Anteil der Brücken, die auf Dauer ein Sicherheitsrisiko darstellen würden, sinkt. Dass manche jetzt kritisieren, dieser Anteil sinke viel zu langsam, verkennt, dass in einer heiß laufenden Baukonjunktur schnellere Abhilfe rasch an Grenzen stößt. Die Bauunternehmen arbeiten an der Kapazitätsgrenze. Selbst bei bestem Willen ist es kaum möglich, schneller voranzuschreiten.