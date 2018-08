Die richtige Strategie gegen Armut in NRW.

Düsseldorf Immer mehr Bürger in NRW sind armutsgefährdet – was getan werden müsste.

Es ist traurig, wenn jeder sechste Bürger in NRW als armutsgefährdet gilt, obwohl die Statistik differenziert gelesen werden muss: So steigt der Anteil dieser Gruppe auch, weil es der Mehrheit der Gesellschaft in den letzten Jahren besser ging. Die Arbeitslosigkeit, auch in NRW ging zurück, die meisten Einkommen steigen – als statistischer Effekt ist schwer vermeidbar, dass mehr Menschen inklusive Zuwanderern die Schwelle von 60 Prozent des Median-Einkommens unterschreiten.