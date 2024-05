Sorge vor gekürzte Betreuungszeiten Die Kita-Finanzierung grundsätzlich neu regeln

Die nun vom Ministerium wieder einkassierte Idee ist das Symptom einer jahrzehntelangen verfehlte Politik in Sachen frühkindlicher Bildung: Wir erleben derzeit, wie bundespolitische Wunschvorstellungen einer flächendeckenden U3-Betreuung und eines heraufziehenden rechtlichen Ganztagsanspruchs hart mit der Realität kollidieren. Zugleich müssen die Kitas vor Ort damit klarkommen, dass in Folge von Putins Angriffskrieg, aber auch durch sonstige Fluchtbewegungen der Bedarf an Plätzen sprunghaft gestiegen ist.