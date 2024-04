Schluss mit dem Stillstand Die Fortbildungs-Pflicht für Lehrer ist der richtige Weg

Für so vieles besser gewappnet zu sein ist auch im elementaren Interesse der Lehrerrinnen und Lehrer, es vermindert Frust. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass Pädagogen, die völlig überlastet am Rande des Burnouts arbeiten, noch den Elan haben, sich von allein darum zu kümmern. Oder Schulleitungen, die mit zu wenig Personal irgendwie möglichst wenig Unterricht ausfallen lassen sollen. Eine Verpflichtung schützt die Menschen im Schuldienst davor, aus schierer Not auf etwas zu verzichten, das ihnen hilft.